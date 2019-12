Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, le scene con Rose sono state tagliate?

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker potrebbe non aver proposto agli spettatori tutte le scene con Rose girate da Kelly Marie Tran che aveva parlato nelle interviste di alcuni momenti che non appaiono nel montaggio finale del film. Attenzione, la notizia contiene spoiler !

In Episodio IX Rose fa parte della Resistenza e appare brevemente accanto a Leia e mentre Rey, Finn e Poe stanno per partire con destinazione Pasanna per iniziare la propria missione. La giovane interpretata da Kelly Marie Tran è poi coinvolta nell'epica battaglia su Exogol.

Parlando di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'attrice aveva però rivelato a novembre di essere entusiasta perché Rose aveva potuto interagire con Rey: "Penso che sia davvero bello che siano insieme in alcune scene perché in Gli ultimi Jedi non avevano momenti insieme. Era davvero bello avere un'energia femminile sul set. Potrei potervi dire di più ma sono davvero entusiasta all'idea che le persone possano vedere interagire Rose e Rey. Hanno lo stesso obiettivo, ovvero combattere per ciò in cui si crede e per le persone che si amano".

Nel film - di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - però non si assiste a nessuna reale interazione tra le due ragazze che non dialogano e non sono al centro di nessuna scena.

Le parole di Kelly sembrano quindi confermare che molte sequenze girate sul set sono poi state tagliate e non appaiono nel montaggio finale.

