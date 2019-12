Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la scena gay è stata censurata in Medio Oriente

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato censurato in Medio Oriente a causa della presenza di una coppia gay, elemento inserito negli ultimi minuti del film.

In Episodio IX, diretto dal regista J.J. Abrams, si vedono due personaggi femminili che fanno parte della Resistenza scambiarsi un bacio. Il momento passa quasi inosservato durante i minuti finali di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, tuttavia alcuni spettatori che hanno visto il film in sala a Dubai hanno riportato la notizia che quelle immagini sono state tagliate.

La scena non è però stata eliminata dal montaggio finale del lungometraggio arrivato nei cinema in Cina, mentre in altre nazioni mediorientali sembra sia stata totalmente rimossa.

Il film diretto da J.J. Abrams - di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - è arrivato ieri nelle sale italiane e dal 20 dicembre in quelle statunitensi, debutto che potrebbe arrivare a quota 450 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione nelle sale.

Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.