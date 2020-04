Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la rivelazione della parentela di Rey crea un buco di trama nella saga?

La rivelazione della parentela di Rey che rappresenta il climax di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrebbe creato un buco di trama nella saga. L'ultimo capitolo della nuova trilogia ha risposto ad alcuni dei quesiti che tormentavano i fan lasciandone, però, aperti, altri.

Tra i misteri irrisolti non viene spiegato come Maz Kanata riesce a impossessarsi della spada laser di Luke Skywalker, che in precedenza apparteneva al padre di Luke, Anakin Skywalker. Inoltre, la rivelazione primaria, che riguarda la vera identità dei genitori di Rey, potrebbe aver introdotto un buco di trama nella saga.

Alla fine del film viene confermato quanto detto in parte da Kylo Ren a Rey: i suoi genitori sono due sconosciuti, ma il nonno (paterno) è l'Imperatore Palpatine. Rey non cede mai al Lato Oscuro nonostante nelle sue vene scorra il sangue di Palpatine visto che suo padre era un clone fallito dell'Imperatore. Ma perché allora la spada laser di Luke la chiama se lei è una erede di Palpatine?

E se le visioni di Rey facessero invece parte della storia di Kylo Ren, esclusa quella in cui la piccola viene abbandonata su Jakku. Come si chiede DigitalSpy, è possibile che la spada laser stesse invece chiamando Kylo Ren? Dopo tutto lui è nipote di Anakin e Anakin ha usato la spada laser quando si è unito al Lato Oscuro. Secondo le elucubrazioni del magazine, dunque, avrebbe più senso che la spada laser chiamasse Kylo Ren piuttosto che Rey, visto che la spada dovrebbe percepire il fatto che lei è una Palpatine.

La soluzione a questo buco nella trama potrebbe stare nel fatto che la spada laser, o meglio, il cristallo kyber contenuto in essa, potrebbe aver percepito che Rey sta dalla parte del Lato Chiaro ed è destinata a portare equilibrio nella Forza proprio come era stato profetizzato per Anakin. Alla spada, dunque, non interessa il sangue che scorre nelle vene di Rey, ma la conduce a incontrare Luke Skywalker per indirizzarla nella retta via. Al riguardo, la discussione tra i fan resta ancora aperta.