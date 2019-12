Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il pubblico premia il film su Rotten Tomatoes

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, sul sito Rotten Tomatoes, ha ottenuto dal parte del pubblico un'accoglienza ben più positiva rispetto a quella che ha ricevuto dai critici, arrivando quasi al 90% di reazioni favorevoli.

Le recensioni dei critici americani avevano fatto fermare il punteggio di Episodio IX sul sito a quota 57% di recensioni positive. La situazione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è però cambiata grazie agli spettatori che sono andati in sala a vedere il film diretto da J.J. Abrams: dopo 646 reazioni del pubblico il punteggio delle "persone comuni" è per l'89% positivo, attualmente il migliore ottenuto dai lungometraggi della saga prodotti dalla Disney.

L'ultimo capitolo della nuova trilogia (di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ), almeno fino a questo momento, ha battuto anche Rogue One e Il Risveglio della Forza che si erano fermate a 86%.

Tra i commenti c'è chi ha sostenuto che Gli ultimi jedi abbia reso impossibile realizzare un epilogo della storia davvero grandioso, mentre altri fan hanno invece difeso Rian Johnson sostenendo che avrebbe dovuto ottenere il compito di scrivere la parola fine alla storia degli Skywalker.