Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, si prevedono 200 milioni di dollari nel primo weekend

Per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si prevedono 200 milioni di dollari di incasso per il primo fine settimana di programmazione. La previsione riportata da Deadline si basa su alcune stime fatte da Atom Tickets che ha evidenziato come già al 21 ottobre le prevendite dei biglietti avessero superato quelle di Avengers: Endgame.

Sebbene le stime per il weekend di apertura di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker siano inferiori ai 220 milioni de Gli ultimi Jedi, quest'ultimo film aveva subito poi un calo rispetto a Il risveglio della Forza che aveva debuttato con quasi 250 milioni. I veri ostacoli però non sono il confronto con i precedenti capitoli ma la concorrenza, in particolare Jumanjii: The Next Level che sta cercando una finestra forte sulla base anche del rendimento del predecessori che, sulla lunga distanza, aveva scalzato Gli Ultimi Jedi, attestandosi sui 962 milioni.

Star Wars: Episode IX, una foto di Oscar Isaac

La prima mondiale per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà 16 dicembre e sarà proiettata per in contemporanea anche per la critica e i media. Nel caso le recensioni diano un responso inferiore o negativo rispetto alle previsioni è possibile - si legge ancora su Deadline - che la spinta iniziale del primo fine settimana poi scemi in modo graduale; nel caso di Star Wars: Gli ultimi Jedi furono soprattutto le reazioni scontente di molti fan a causare le perdite sulla lunga distanza, chissà quindi se ora, con il ritorno di J.J. Abrams in regia lo strappo possa essere ricucito.