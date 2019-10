Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, prevendite al via in Italia negli UCI Cinemas

Aperte ufficialmente anche in Italia, nelle sale del circuito UCI Cinemas, le prevendite per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il nono film della saga in arrivo il 18 dicembre.

Sul sito ufficiale di UCI Cinemas è possibile acquistare in prevendita i biglietti non soltanto per assicurarsi un posto in sala tra meno di due mesi, ma anche per provare a vincere fantastici gadget legati al franchise di Guerre Stellari. Per coloro che volessero rispolverare la propria somma conoscenza sul tema, inoltre, è possibile provare a rispondere a tutte le domande dello Star Wars Quiz, con la possibilità anche qui di portare a casa parecchi regali.

E chissà che non succeda anche da noi quanto accaduto solo poche ore fa negli Stati Uniti, dove il nuovo film della saga ha raddoppiato i numeri delle prevendite di Avengers: Endgame.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che con i suoi 155 minuti ancora da confermare ufficialmente si candida a essere il film più lungo della saga, dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi e riporterà sullo schermo per l'ultima volta la diva del franchise Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.