Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Oscar Isaac: "Ho pianto sotto la doccia per le critiche"

L'accoglienza di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non è stata quella sperata, tanto da essere stata la meno redditizia della nuova trilogia: Oscar Isaac - che interpreta il pilota Poe Dameron - ha ammesso ironicamente di aver pianto sotto la doccia di fronte alle reazioni contrastanti del pubblico.

Star Wars: Episode IX, una foto di Oscar Isaac

Intervistato ai microfoni di MTV News in occasione dell'ultima cerimonia degli Oscar, Oscar Isaac non si è scomposto più di tanto quando il giornalista dell'emittente televisiva gli ha chiesto dei risultati al di sotto delle previsioni di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. "Non sono rimasto particolarmente sorpreso. Sai, con il film precedente era accaduta la stessa cosa. Sono film che hanno un grande significato per le persone". Poi quando gli è stato domandato se le tante critiche siano state giustificate o meno, ha ammesso: "Mi stai chiedendo se ho pianto sotto la doccia? Sì".

Star Wars: The Rise of Skywalker - Un'immagine suggestiva del primo teaser

Sull'ultimo capitolo di Star Wars i rilievi sono stati, infatti, numerosi, tanto da aver creato una vera e propria spaccatura tra i fan. Molti aspetti hanno lasciato perplessi gli spettatori, dal ritorno di Palpatine, alla vera identità di Rey, sino allo sviluppo dello stesso personaggio di Poe, definito da molti come incompleto. Ma a pesare di più è stato il modo in cui il regista, J.J. Abrams ha provato a ricucire gli strappi rispetto al precedente episodio, l'altrettanto contestato Gli ultimi Jedi di Rian Johnson che ha portato poi LucasFilm e Disney a rimettere mano alla storia nel tentativo di darle maggiore coerenza.