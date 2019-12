Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, le origini di Rey dividono i fan

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ritorna ad affrontare l'identità dei genitori di Rey e nel film si offre una nuova risposta al mistero che ha segnato la vita della ragazza fin da quando era una bambina. Ovviamente, non proseguite con la lettura della notizia se non avete visto il film e non volete spoiler !

In Episodio IX, il film diretto dal regista J.J. Abrams, Kylo Ren è il primo a scoprire la verità riguardante le origini del personaggio affidato a Daisy Ridley. Rey, durante Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, scopre quindi il proprio legame con l'Imperatore Palpatine: la giovane è la nipote del villain. I suoi genitori hanno deciso di venderla sul pianeta Jakku e abbandonarla nella speranza di salvarla dal suo destino e sottrarla ai sith e al lato Oscuro della Forza.

La ragazza, dopo gli eventi mostrati nel lungometraggio - di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - decide però di utilizzare il nome Skywalker e trasferirsi su Tatooine, con la "benedizione" di Luke e Leia.

Star Wars: la figura dell'Imperatore Palpatine tra passato, presente e futuro

Molti critici e fan, tuttavia, hanno ritenuto la svolta narrativa di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker "ridicola" e incomprensibile dopo quanto mostrato in Gli ultimi Jedi. A suscitare qualche perplessità anche l'esistenza di un figlio di Palpatine di cui non si era mai parlato.

Le opinioni degli spettatori sono però divise perché molti fan di Star Wars sono soddisfatti dall'idea che i poteri della ragazza avessero un legame con la trilogia originale e si sia spiegata la rapidità con cui Rey riesce a utilizzare la Forza anche senza un addestramento da parte dei cavalieri jedi.