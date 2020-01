Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, una nuova teoria su Palpatine fa discutere i fan

Un fan della saga di Star Wars avrebbe diffuso teoria su una possibile incongruenza legata a Palpatine in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Nel nono Episodio del franchise scopriamo infatti che l'Imperatore, dato per morto al termine della prima trilogia, è stato resuscitato e mantenuto in vita sul pianeta Exegol, mondo natale dei Sith, e nei tre decenni fra la sua morte e il ritorno in scena ha fatto costruire una flotta in grado di annientare l'intera Resistenza.

Star Wars - Episodio III: Palpatine in una scena

A molti spettatori non è andato giù quest'ultimo dettaglio, e hanno messo in dubbio l'effettiva possibilità di mettere su un'armata del genere senza che nessuno se ne accorgesse. Qui entra in gioco la nuova teoria, postata su Reddit: la stragrande maggioranza della flotta sarebbe stata un'illusione creata da Palpatine, e solo alcune delle astronavi erano reali.

La teoria è senz'altro affascinante, e c'è il precedente nella saga per quanto riguarda l'uso della Forza per generare illusioni (basti pensare a Luke Skywalker alla fine di Star Wars: Gli ultimi Jedi), ma molti altri fan hanno commentato che la cosa è difficilmente plausibile per due motivi: l'inganno sarebbe stato svelato molto rapidamente, attraversando una qualsiasi delle astronavi finte, e l'intera flotta sarebbe scomparsa appena muore Palpatine, il che invece non accade nel film. Inoltre, la conferma dell'esistenza dell'armata arriva tramite il Visual Dictionary di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, contenitore di numerose informazioni che nel film non sono esplicitamente menzionate (ad esempio, il pianeta su cui si trova Kylo Ren nella primissima sequenza è Mustafar, dove risiedeva un tempo Darth Vader). Nel tomo viene spiegato che Palpatine è stato accudito da una setta di adepti del Lato Oscuro noti come i Sith Eternal, i quali nel corso dei decenni hanno costruito la flotta che vediamo nella battaglia finale. Inoltre, tutti i membri degli equipaggi delle astronavi in questione sono a loro volta figli dei seguaci di Palpatine, indottrinati sin dall'infanzia a venerare il Lato Oscuro della Forza.

