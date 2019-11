Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, una nuova morte annunciata nel film?

L'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sta scatenando numerosi rumors, tra cui la notizia della morte di un altro personaggio che potrebbe essere contenuta nel film.

Star Wars: The Rise of Skywalker - L'elmo di Kylo Ren dal primo teaser

Secondo We Got This Covered, in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà Kylo Ren a perdere la vita dopo aver incontrato il suo creatore Darth Sidious. Naturalmente la notizia è ancora priva di conferme ufficiali, quindi è da prendere con le molle.

Queste nuove voci dicono che, probabilmente, potrebbe esserci una grande battaglia verso la fine del film, con Kylo Ren sulla via della redenzione che affiancherebbe Rey per la sconfitta di Palpatine. Durante quest'azione, Palpatine potrebbe uccidere Kylo Ren, che da quanto è stato riportato non tornerà in vita.

Al momento, queste sono solo supposizioni ma sappiamo che qualche giorno fa Oscar Isaac, che nella nuova trilogia interpreta Poe Dameron, ha confermato che in questo nuovo capitolo della saga ci sarà una vera e propria resa dei conti tra Jedi e Sith: "La cosa straordinaria della storia e della sceneggiatura, è che scopri che i Sith e i Jedi hanno giocato una partita molto lunga. Fin dall'inizio c'è stata questa sorta di partita a scacchi. Tutte le pedine hanno fatto la loro mossa, e ora scopriremo chi arriverà a fare scatto matto."

Quindi, che ci sarà una battaglia è probabilmente certo, ma non abbiamo ancora conferma da fonti ufficiali della scomparsa di Kylo Ren. Per saperlo, bisognerà attendere il prossimo 18 dicembre e scoprire tutte le novità di questo nuovo e atteso capitolo.