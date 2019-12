Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: una nuova clip video celebra il valore dell'amicizia

L'amicizia come fulcro di tutta la saga di Star Wars. È questo il video con cui la Disney ha voluto non solo presentare l'imminente Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ma anche omaggiare un'intera epopea che, proprio con questo ultimo film, chiude un racconto lungo più di 40 anni. Le immagini sono state uno dei momenti più emozionanti del panel dello studios in occasione del CCXP19 che si è svolto a San Paolo del Brasile in questi giorni.

Nella featurette, che potete vedere qui sopra, è un insieme di scene provenienti dal backstage della trilogia originale e di quella dei sequel e si focalizza molto sulla mai dimenticata Carrie Fisher, amatissima dai fan e che proprio in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker tornerà per l'ultima volta ad indossare i panni della principessa Leia grazie all'utilizzo di alcune scene scartate da Il Risveglio della Forza. La clip inizia con le parole di Daisy Ridley che dice: "Star Wars significa famiglia. È un insieme di emozioni, date dal creare film con coloro che ami. E questo è l'ultimo, ancora non riesco a crederci. L'emozione che si prova sul set è di pura gioia"; per poi proseguire con John Boyega: "Ciò che mi è piaciuto di più di questo film è che io, Oscar e Daisy abbiamo girato molte più scene insieme"; mentre per Oscar Isaac il legame creatosi tra i tre protagonisti è molto simile a quello che è nato tra Carrie Fisher, Mark Hamill e Harrison Ford: "Il forte legame tra noi tre ricorda molto quello dei film originali. L'universo di Star Wars ha dato inizio ad amicizie che sono durate più di quarant'anni e imbrigliare tutti questi sentimenti e portarli a una conclusione è stato un compito davvero straordinario".

Dalla featurette emerge come chi ha partecipato alla saga, sin dal primo capitolo del 1977, ha mantenuto nel tempo un fortissimo legame anche fuori dal set, arrivando sino ad oggi. E tra appena undici giorni, con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, i fan potranno rivivere, anche se in modo differente, le emozioni provate dagli attori durante la lavorazione di questo ultimo capitolo. Prima di iniziare una strada del tutto nuova, ma sempre in una galassia lontana, lontana.