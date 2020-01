Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha diviso il pubblico, con scelte narrative che hanno reso felici alcuni, e deluso altri. Attenzione, seguono spoiler : la montatrice del film, Maryann Brandon, spiega le ragioni della scena del bacio tra Kylo Ren e Rey, e che gli spettatori hanno accolto con più o meno entusiasmo a seconda dei casi.

Il bacio tra Kylo, anzi, Ben (Adam Driver) e Rey (Daisy Ridley), è stato al centro di numerose critiche, proprio come la morte del primo, specialmente nell'ultimo periodo, in cui una teoria sulle aggiunte dell'ultimo minuto in post-produzione hanno messo in dubbio a premeditazione dietro queste decisioni.

Ma stando a quanto raccontato da Maryann Brandon all'Huffington Post, almeno riguardo alla scena del bacio, ci sono state diverse discussioni che prevedevano differenti versioni della scena, alcune in cui questa era presente, altre no.

"Ho sempre detto che sarebbe stato il film a rivelarci se Ben e Rey avessero dovuto baciarsi o meno. 'Lo sapremo prima della fine della produzione'. E così è stato. Per me doveva accadere, e J.J. era d'accordo, e altre persone che hanno visto il film erano d'accordo. So che non tutti la pensano così. So che ci saranno persone che preferirebbero che non fosse accaduto, ma questo era un film che non avrebbe mai potuto accontentare tutti, e credo che le recensioni ne siano state la prova. Le cose che alcuni hanno amato, altri le hanno odiate. E questo è il fenomeno Star Wars".

E in merito all'altro argomento scottante, la morte di Ben (e il fatto che non sia diventato un Fantasma di Forza), Brandon afferma: "Ha avuto la sua redenzione cedendo ciò che rimaneva della sua forza a Rey, per come la penso io, in una maniera davvero dignitosa. E subito dopo la sua scomparsa, scompare anche Leia. Mi piace pensare che siano insieme".