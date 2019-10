Star Wars: L'ascesa di Skywalker, la missione di Leia svelata in un leak di Galaxy’s Edge?

La missione di Leia in Star Wars: L'ascesa di Skywalker svelata in un leak del parco a tema Galaxy's Edge?

I rumor sul ruolo del Generale Leia Organa in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si susseguono senza sosta. Dopo la morte di Carrie Fisher, il personaggio di Leia è stato reintrodotto nel capitolo finale della trilogia usando materiali scartati da Star Wars: Il risveglio della forza e Star Wars: Gli ultimi Jedi. Adesso un leak del parco a tema Star Wars, Galaxy's Edge, potrebbe aver svelato l'esatta natura della missione di Leia.

Il leak in questione proviene dalla ride Rise of the Resistance del Galaxy's Edge, sorta di esperienza interattiva che prevede la visione di video dedicati ai personaggi principali della saga. Uno dei questi video riguarda Rey (Daisy Ridley), a un certo punto del video Rey svela chiaramente che Leia ha una base segreta sul Pianeta Bakura.

Leia has a secret base on Bakura? pic.twitter.com/Fm187iAKR0 — Aaron Goins NYCC (@avgoins) September 30, 2019

Nell'immagine rubata da un fan si legge che il Generale Organa avrebbe una base segreta su Bakura. Va tenuto presente che Galaxy's Edge è ambientato tra gli eventi di Star Wars: Gli ultimi Jedi e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, perciò la base in questione potrebbe avere un ruolo chiave nell'ultimo capitolo della trilogia in arrivo al cinema a dicembre.

Secondo i rumor, una parte di trama di Star Wars: Il risveglio della forza rimasta inutilizzata prevedeva che Leia Organa utilizzasse un'arma del livello della Death Star nel tentativo di spazzare via il Primo Ordine. E' possibile che questo plot sia stato filmato anche se poi non è entrato a far parte del film, plot che spiegherebbe il motivo per cui Leia e la Resistenza agiscono separatamente dalla Nuova Repubblica: sarebbero stati considerati "troppo radicali" per essere supportati pubblicamente dal governo.

Il riferimento alla base segreta sul Pianeta Bakura potrebbe essere un modo per indicare nel pianeta la dimora di una potente nuova arma che aiuterebbe i Ribelli a sconfiggere il Primo Ordine. Inoltre Bakura viene citato nell'Universo estero di Star Wars, per l'esattezza nel romanzo The Truce at Bakura, in cui si dettaglia l'incidente tra i capi della Ribellione e la razza rettiliana Ssi-Ruuk che ha luogo dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi. Nel libro, in cui compaiono Luke, Han e Leia, viene rivelato che gli Ssi-Ruuk possiedono una potente arma tecnologica alimentata da forme di vita. Gli Ssi-Ruuk sono consapevoli della Forza, e credono che coloro che sono in grado di percepirla renderebbero la loro tecnologia ancora più potente. Alla fine il fantasma della Forza di Obi-Wan appare a Luke e lo mette in guardia sulla pericolosità degli Ssi-Ruuk, nel frattempo il fantasma di Anakin si mostra e Leia e si scusa per essere stato un padre terribile. Alla fine gli eroi riescono a fuggire da Bakura e la Nuova Repubblica decide di mantenere il riserbo sull'incidente occorso, soprattutto sull'esistenza degli Ssi-Ruuk e della loro spaventosa tecnologia.

Possibile che J.J. Abrams abbia deciso di ispirarsi all'Universo Esteso introducendo Bakura nel film? Lo scopriremo a partire dal 18 dicembre al cinema.