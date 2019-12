Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il fumetto Dark Empire ha ispirato la storia del film?

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è arrivato nelle sale e i fan hanno notato l'incredibile somiglianza con la serie a fumetti Dark Empire, pubblicata nel 1992 e che era stata creata da Tom Veitch e Cam Kennedy. La notizia contiene degli spoiler sulla trama del film, non proseguite la lettura se non volete anticipazioni!

Tra le pagine del racconto pubblicato da Dark Horse Comics si raccontavano eventi ambientati dopo Il ritorno dello Jedi e la trilogia di Thrawn scritta da Timothy Zahn. Nel fumetto Dark Empire (in Italia pubblicato con il titolo Il lato oscuro della Forza) i Ribelli affrontano ciò che resta dell'Impero scoprendo che sta venendo creata una flotta e che l'Imperatore Palpatine è, in qualche modo, tornato dopo essere stato ucciso. Il villain cerca di convertire Luke Skywalker, facendolo diventare un Comandante Supremo del suo impero, e ha a disposizione delle navi spaziali dai poteri mortali. Palpatine, inoltre, è riuscito a sfruttare la tecnologia legata alla clonazione e può usare il lato oscuro della Forza per poter trasferire la propria essenza in un altro corpo.

Nel film Star Wars: L'Ascesa di Skywalker Palpatine, usando Snoke, attira tra le sue fila Ben Solo e per decenni rimane su un misterioso pianeta dove costruisce la sua flotta. Il malvagio nemico dei protagonisti cerca inoltre di convertire Rey e prendere possesso del suo corpo. Tra le pagine, invece, cerca di convincere Leia a unirsi al suo esercito per trasferire la propria essenza nel figlio che sta per dare alla luce.

Dark Empire mostra poi la principessa entrare in possesso di una spada laser e affrontare Palpatine accanto a Luke, sfruttando il legame che li unisce per sconfiggerlo. Nel film è invece ciò che unisce Ben Solo e Rey a condurre alla vittoria finale.

Il legame tra il fumetto e il film prosegue anche per quanto riguarda l'attacco finale: i Ribelli in entrambi i casi sconfiggono i nemici attaccando le torri presenti sulle navi del nemico.

Gli sceneggiatori di Episodio IX - di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - sono J.J. Abrams e Chris Terrio che hanno rielaborato la prima bozza dello script ideata da Colin Trevorrow e Derek Connolly. Per ora, tuttavia, nessuno degli autori ha parlato apertamente della possibile fonte di ispirazione del racconto.

