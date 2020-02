Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Kelly Marie Tran commenta la sua presenza limitata

Kelly Marie Tran ha finalmente commentato le poche scene che la vedono protagonista in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'ultimo capitolo della nuova trilogia cinematografica che è stato diretto da J.J. Abrams.

L'interprete di Rose ha infatti parlato della presenza limitata del suo personaggio, sottolineando che non ha alcun rancore nei confronti del regista. Kelly Marie Tran ha dichiarato: "Penso di essere semplicemente stupita da come J.J. Abrams sia riuscito con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker a concludere tutte queste incredibili storie. C'erano così tanti personaggi e in fondo ho avuto l'opportunità di far parte di qualcosa di molto più grande di me, è qualcosa di speciale".

L'attrice ha inoltre condiviso la lezione che ha appreso nel far parte della saga stellare: "Star Wars: Gli ultimi Jedi era il mio primo film, quindi finalmente ho iniziato a capire che quando si fa parte di qualcosa di così importante e ci sono così tante persone che lavora per realizzare qualcosa che amano, non importa quello che si fa, ci saranno sempre delle persone che non saranno felici. Credo che la migliore lezione sia di divertirsi e godersi il momento. Quindi sono davvero grata di averne fatto parte".