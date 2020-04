Star Wars: L'ascesa di Skywalker, John Boyega non nasconde delusione nei confronti del film

Ancora oggi, a distanza di mesi dalla sua uscita, si continua a discutere di Star Wars: L'ascesa di Skywalker e delle sue controversie. John Boyega ha risposto ai fan più critici, lasciano però trasparire un po' di delusione.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: Oscar Isaac e John Boyega durante una scena del film

Nelle scorse ore, su Twitter, l'attore che ha interpretato Finn nella nuova trilogia ha risposto ad alcuni commenti che hanno definito Star Wars: L'Ascesa di Skywalker un film imbarazzante. John Boyega con un tweet ha difeso il film, lasciando però trasparire la sua delusione:

"Imbarazzante? LOL ti piacerebbe. È un film molto appagante, qualche delusione, ma di certo non un grosso problema. Tutti l'hanno superato"

Embarrassing ? LOL you wish. Very fulfilling, some disappointments but yet not that big of a deal. Everyone has moved on..... — John Boyega (@JohnBoyega) April 19, 2020

Come tutti sappiamo, l'ultimo capitolo della saga Skywalker ha ricevuto recensioni contrastanti, soprattutto dal pubblico di lunga data che non ha accettato un finale del genere per la propria saga del cuore. John Boyega non ha rivelato a quali delusioni si riferisce, ma è sceso comunque in campo per difendere il lavoro di J.J. Abrams e del suo team.

In passato, invece, l'attore aveva espresso il suo disaccordo con le scelte fatte in Star Wars: Gli ultimi Jedi, una sceneggiatura firmata da Rian Johnson che si è anche occupato anche della regia del film, lamentandosi del fatto che i personaggi di Finn e Rose non fossero stati approfonditi abbastanza rispetto a quello che avrebbero meritato.