Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams svela la prima parola del film

J.J. Abram ha rivelato la prima parola che ascolteremo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: sarà "at" A questa preposizione (che abbiamo riportato in inglese), seguono poi altre parole. Questa rivelazione è stata fatta in TV, nel programma di The Late Show with Stephen Colbert.

In occasione dell'uscita de il Star Wars: Il risveglio della Forza, Abrams aveva "stuzzicato" il pubblico rivelando in anticipo la prima parola parlata nel film e ha voluto ripetere lo stesso giochetto anche a qualche settimana dall'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. J.J. Abram ha aggiunto che alla parola rivelata ne seguono "sei o sette", a formare un dialogo o un monologo. Via alle congetture, dunque, nonostante l'indizio sia davvero poca cosa.

Nella stessa occasione, Abrams ha parlato di Star Wars 9, che uscirà nelle sale italiane il 18 dicembre (negli USA arriverà il 20), della Lucasfilm e di Carrie Fisher. Carrie Fisher aveva previsto che avrei diretto il film, ha svelato Abrams, a proposito di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Il regista ha aggiunto che sarebbe stato impossibile concludere la trilogia senza il personaggio interpretato dall'attrice scomparsa nel 2016: "Sapevamo che non c'era nessun modo per finire la saga degli Skywalker senza Leia."