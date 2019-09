Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams: "Non cercherò di riparare" al film precedente

Riguardo a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams ha dichiarato che non ha intenizone di riparare al precedente capitolo della sagaò

Ormai è noto come Star Wars: Gli Ultimi Jedi abbia fatto storcere il naso a molti fan per il modo in cui Rian Johnson ha ripreso il materiale narrativo dell'epopea creata da George Lucas. Una visione 'anarcoide' che però non sembra affatto disturbare J.J. Abrams. Il regista, tornato al timone della saga dopo Il risveglio della Forza, ha infatti dichiarato che non modificherà nulla di quanto visto nell'episodio VIII e che perciò Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà il suo naturale proseguimento.

Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza - Daisy Ridley sul set con J.J. Abrams

"Non ho mai cercato di riparare a nulla". Così ha risposto J.J. Abrams in una intervista apparsa su Empire. "Se avessi fatto Episodio VIII - continua - probabilmente l'avrei fatto in maniera diversa, così come Rian avrebbe sicuramente fatto le cose diversamente se avesse fatto Episodio VII. Avendo lavorato nel mondo delle serie TV sono abituato a lavorare su storie e personaggi su cui altri hanno lavorato prima di me. Se pensi già di allontanarti da una cosa che hai creato e sai di lasciarla in mani affidabili, devi anche accettare che alcune delle decisioni che verranno prese non saranno quelle che avresti preso tu. E se torni a lavorarci hai il dovere di rispettare ciò che è stato fatto".

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley in un'immagine dal primo teaser

A questo punto è ovvio che l'attesa per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si faccia ancora più sentire perché chi sperava che Abrams facesse completamente tabula rasa di quando avvenuto ne Gli ultimi Jedi ora deve, per forza di cose, mettersi il cuore in pace. Quel che è certo è che le sorprese non mancheranno e per sapere quali saranno basterà aspettare appena tre mesi. L'uscita del film, che chiude la nuova trilogia, è infatti prevista per il 18 dicembre.