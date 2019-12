Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams spiega perché il film non risponde a tutte le domande

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha lasciato molte domande senza risposta e il regista J.J. Abrams ha spiegato in una recente intervista perché non tutti gli elementi al centro della storia sono stati chiariti.

Il regista di Episodio IX, intervistato da Peter Travers, ha sottolineato che non si può mai soddisfare tutti e non si può considerare i fan della saga stellare come "avversari", ribadendo che essendo fan capisce bene cosa vuol dire per le persone la conclusione della trilogia.

Affrontando la questione degli elementi rimasti senza risposta in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - di cui potete leggere la nostra recensione - J.J. Abrams ha ricordato che nella trilogia prequel diretta da George Lucas si affrontavano molte questioni come i midi-chlorian e invece lui non voleva offrire delle spiegazioni che non riteneva essenziali.

Il regista ha proseguito spiegando: "Sapevamo che dovevamo rendere il film una conclusione. La storia doveva arrivare al suo epilogo. Uno dei motivi per cui ho amato così tanto la trilogia originale - e quello per cui l'ho apprezzata maggiormente rispetto a quella prequel - è che proponeva delle domande davvero grandiose e ti permetteva di dedurre molte risposte, ti permetteva di arrivare alle tue conclusioni". J.J. Abrams ha aggiunto che la trilogia prequel rispondeva a molte domande lasciate in sospeso dai primi tre film: "Non sono qualcuno che ha bisogno di sapere dei midi-chlorian. Non è una cosa che mi interessa. Non vuol dire che non abbiamo rispettato gli otto film precedenti che sono venuti prima di noi e raccontato un epilogo che non comprendesse tutto quello che avevano proposto. Non sono andato contro quelle cose perché non le apprezzavo, ma c'è qualcosa riguardante le risposte, ne abbiamo bisogno... ma non penso che spiegare tutto sia necessario per avere una storia di successo".

Abrams ha ribadito che alle volte gli elementi che non sono stati chiariti completamente dalla trilogia continuano a far riflettere e parlare gli spettatori a lungo anche dopo la visione perché lasciano aperta la porta a ogni interpretazione.

Ecco il video dell'intervista ad Abrams: