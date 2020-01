Star Wars: L'ascesa di Skywalker, J.J. Abrams sulle critiche: "Alle volte non tutto funziona"

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non è stato accolto in modo unanime dai fan della saga e J.J. Abrams ha ora condiviso la propria reazione alle critiche a distanza di oltre un mese dal debutto nelle sale dell'ultimo capitolo della trilogia.

L'occasione di tornare a parlare di Episodio IX è emersa durante il 2020 Upfront Summit a Los Angeles, essendo l'amministratore delegato di Bad Robot.

J.J. Abrams ha quindi accennato alle reazioni dei fan dichiarando: "Il mio obiettivo era fare il meglio possibile con tutto quello che avevamo a disposizione".

Il regista di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha quindi aggiunto: "La verità è che queste sono cose ideate per intrattenere le persone, per far provare loro qualcosa e farle stare, si spera, bene. Ovviamente non sempre funziona ed è dura quando non è così, e quando non funziona si deve capirlo, ammetterlo, esaminarlo".

Abrams aveva già dato in parte ragione ai fan sostenendo che hanno il diritto a criticare il film perché sono le persone che amano la saga più di ogni altra cosa ed era impossibile soddisfarli tutti: "Specialmente con Star Wars. Non devo ricordare a nessuno che viviamo in un momento in cui tutto sembra immediatamente scatenare le reazioni e in un certo senso diventa esattamente quello che si voleva o si diventa un nemico. Penso sia folle che sia diventata normale la mancanza di sfumature, non si tratta di Star Wars, ma di tutto". Il regista aveva concluso sottolineando: "Sapevamo che qualsiasi decisione avremmo preso avrebbe convinto qualcuno e fatto infuriare altre persone. E hanno tutti ragione".

