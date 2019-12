Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams è apparso con un cameo

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker contiene un cameo a sorpresa del regista J.J. Abrams, svelato dopo la distribuzione nelle sale dell'ultimo capitolo della trilogia iniziata con Il Risveglio della Forza. Non proseguite la lettura se non volete spoiler relativi agli eventi raccontati nel film!

In Episodio IX il filmmaker si è regalato una breve apparizione grazie a uno dei nuovi personaggi che incontrano Rey, Finn e Poe durante le loro avventure. Quando i tre membri della Resistenza arrivano sul pianeta Pasaana per trovare l'oggetto che potrebbe condurli al pianeta su cui si trova Palpatine si imbattono infatti nel veicolo spaziale di Ochi di Bastoon e all'interno BB-8 riporta in vita un piccolo droide che si chiama D-O. Una volta ricaricato il simpatico personaggio dimostra di avere paura delle persone, probabilmente dopo essere stato trattato male dal suo ex padrone. D-O risponde in maniera sempre cortese e la sua voce è proprio quella di J.J. Abrams, che ha firmato la regia del film - Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Nel film è inoltre "nascosto" il secondo personaggio affidato a Mark Hamill, iconico interprete di Luke Skywalker, che ha messo a frutto la propria esperienza come doppiatore per portare in vita nel lungometraggio una delle creature che appaiono nell'ultimo capitolo della nuova trilogia.

