Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, svelato il ruolo segreto di Mark Hamill!

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha riportato Mark Hamill nel mondo della saga stellare e ora è stato svelato il ruolo segreto che gli ha affidato il regista J.J. Abrams nel film. Non proseguite ovviamente con la lettura se non volete scoprire i dettagli e non avete ancora visto il film!

In Episodio IX l'interprete di Luke Skywalker ha infatti prestato la propria voce a un alieno. Come accaduto anche in Gli ultimi jedi, nel lungometraggio - di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - Mark Hamill interpreta una creatura e in questo caso ha il ruolo di Boolio.

La creatura viene mostrata mentre aiuta la Resistenza e Finn, Poe, R2D2 e Chewbacca a trasmettere un importante messaggio condiviso da una spia infiltrata nel Primo Ordine.

Boolio esce purtroppo di scena in modo drammatico dopo che i cavalieri di Ren lo interrogano. Nel momento in cui Kylo torna a bordo dello Star Destroyer, infatti, si vede la sua testa mozzata mentre si spiega di aver avuto la conferma dell'esistenza di una spia.

Ecco un'immagine di Boolio:

Hamill ha parlato della possibilità di ritornare nel mondo di Star Wars dopo l'Episodio IX alcuni mesi fa dichiarando: "Spero che sia la mia ultima apparizione nella saga. Ho avuto il mio epilogo in Gli ultimi Jedi. Il fatto che io sia coinvolto in qualche modo è solo per quell'aspetto unico della mitologia di Star Wars in cui se sei un cavaliere jedi puoi tornare e apparire in versione fantasma grazie alla Forza".