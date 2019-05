Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il finale è stato programmato già nel 2015?

Le prime foto ufficiali di Star Wars: L'ascesa di Skywalker sono state svelate in settimana da un servizio di Vanity Fair, ma il magazine ha realizzato altri piccoli articoli satellite e in uno di questi si alludeva al finale del film, che potrebbe essere stato programmato già un po' di anni fa, almeno nel 2015, all'inizio della cosiddetta trilogia sequel.

La conferma sembra essere arrivata da Adam Driver, che ha svelato, per esempio, che la storia del suo Kylo Ren ha sempre avuto un inizio, una parte centrale e una fine: "Esiste un arco narrativo che non è vago ma, al contrario, è molto chiaro. Ovviamente non erano stai già elaborati i dettagli ma avevamo già parlato ampiamente di quello a cui adesso stiamo lavorando oggi". A cosa si riferisce l'attore quando parla al passato? Naturalmente alla produzione di Star Wars: Il risveglio della forza, diretto nel 2015 dallo stesso J.J. Abrams che è alla regia di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Come ha detto lo stesso Driver, questo non vuol dire che ogni particolare del nuovo film fosse stato già discusso, ma le storyline dei due protagonisti, Kylo Ren e Rey, erano state sicuramente già delineate.

Le cover di Vanity Fair, a questo proposito, potrebbero aver già fatto un gigantesco spoiler su quanto accadrà? Non è dato sapere, per ovvie ragioni, se "l'ascesa" si riferisca a Kylo, l'ultimo Skywalker sopravvissuto insieme a sua madre Leia, oppure proprio a Rey, che potrebbe a questo punto assumere il titolo di Skywalker e dare il via a un nuovo ordine Jedi, ma più di qualcuno ha notato come, le due cover del magazine, mostrino un tramonto alle spalle di Kylo e una nuova alba che sorge alle spalle di Rey.

Naturalmente, al di là del finale, ci saranno molte altre risposte che l'ultimo film della trilogia sequel dovrà dare, per esempio su chi siano i veri genitori di Rey (Daisy Ridley), se si tratti davvero di un dettaglio di nessun conto, come affermato in Star Wars: Gli ultimi Jedi, o se quella negazione nasconda una realtà che sarà una rivelazione sconvolgente per i fan. Scopriremo tutto quando Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà al cinema, a partire dal 20 dicembre.