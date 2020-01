Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la presenza dei fantasmi della Forza Jedi non è mai stata prevista

La presenza di alcuni Fantasmi della Forza Jedi in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non era mai stata prevista, lo conferma il team degli effetti visivi impiegato nell'ultimo capitolo della nuova trilogia di Star Wars.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, una foto del film

Tra le teorie su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker circolate in rete, la più dibattuta tra i fan riguarda la possibilità o meno che comparissero a fine film i fantasmi di due personaggi fondamentali legati alla vecchia e alla nuova trilogia. Ipotesi però che è stata smentita dalla crew in maniera netta. Avvertiamo il lettore che d'ora in avanti ci saranno alcuni spoiler importanti.

Molti fan si sono chiesti se tra i piani dei creatori di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ci fosse quella di far apparire Ben Solo e Anakin Skywalker nella forma di fantasmi della Forza alla fine del film. Roger Guyett, supervisore agli effetti speciali ha però rimarcato a Yahoo Entertainment che la crew non solo non ha mai creato una sequenza simile, ma che nemmeno era prevista in sede progettuale. Quando il film si avvia alla conclusione vediamo Rey rigettare completamente le sue radici legate all'imperatore Palpatine per abbracciare con convinzione la Forza, tanto che poco prima dello scontro decisivo sente le voci di tutti gli Jedi, compresa quella di Obi-Wan Kenobi e quella di Anakin Skywalker, ovvero quella dell'attore Hayden Christensen che lo ha impersonato negli episodi II e III diretti da George Lucas. Guyett sostiene che quello sia stato un tributo più che sufficiente e che non fosse il caso di andare oltre. "Si è trattato di un momento favoloso", ha spiegato.

Attualmente L'Ascesa di Skywalker ha incassato globalmente più di 927 milioni di dollari a fronte di recensioni piuttosto fredde che hanno visto il film attestarsi come tra quelli meno apprezzati dell'intera saga da parte della stampa specializzata, subito dopo Star Wars ep. I - La minaccia fantasma.