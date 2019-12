Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, i fan iniziano ad accamparsi in attesa dell'anteprima

A pochi giorni dalla _prèmiere___ americana di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker i fan hanno iniziato a campeggiare sull'Hollywood Bouleverd di fronte al Chinese Theatre dove si svolgerà il red carpet e l'anteprima mondiale. Il gruppo composto da una ventina di persone ha piazzato tende e sacco a pelo e per ingannare l'attesa giocano, costruiscono set Lego di Guerre Stellari e fanno una raccolta fondi per la Starlight Children's Foundation per permettere ai più bisognosi di poter vedere l'ultimo capitolo della saga gratuitamente.

Da vent'anni ad ogni anteprima queste persone, arrivate dai quattro angoli del mondo, si presentano sulla strada più iconica di Los Angeles per attendere un nuovo film di Star Wars e anche ora, con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, non hanno voluto mancare l'appuntamento anche perché si tratta dell'opera che chiude un'epopea iniziata quarant'anni fa. Yahoo Notizie ha riferito che l'Hollywood Boulevard si è trasformato in una specie di salotto dei fan, visto che hanno anche allestito anche un tappeto della Morte Nera sopra le impronte di cemento rilasciate dalle varie star del cinema e si sono portati dietro anche proiettori portatili, pc per vedere film ma anche serie come The Mandalorian.

L'anteprima con tutto il cast di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avverrà lunedì e verosimilmente per quel giorno la presenza dei fan accampati dovrebbe aumentare in modo notevole. Si parla di un centinaio di persone in più, senza contare chi verrà appositamente il giorno.E sono in tanti a sperare che LucasFilm li inviti alla proiezione così come era accaduto nel 2015 in occasione de Il Risveglio della Forza.