Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Dominic Monaghan offre un primo sguardo al suo personaggio

Dominic Monaghan ha condiviso un'immagine promozionale che offre un primo sguardo al look del suo personaggio in Star Wars: L'ascesa di Skywalker. L'immagine è stata diffusa in concomitanza con la messa in commercio del merchandise Triple Force Friday legato al film che concluderà la nuova trilogia dedicata all'epopea galattica della famiglia Skywalker.

Secondo i rumor, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà ambientato circa un anno dopo quanto mostrato in Star Wars: Gli ultimi Jedie riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.

L'uscita italiana di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è fissata per il 18 dicembre.