Star Wars: L'Ascesa di Skywalker disponibile su Disney+ da oggi

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è disponibile da oggi, 4 maggio, sulla piattaforma streaming Disney+ per celebrare al meglio lo Star Wars Day. Disney+ ha deciso di farci un regalo per lo Star Wars Day 2020 e rendere disponibile, con due mesi d'anticipo rispetto ai programmi iniziali, l'ultimo capitolo della saga degli Skywalker, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, diretto da J. J. Abrams.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley in una scena del footage mostrato al D23

Qui trovate la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Il nono episodio andrà a completare la raccolta cinematografica dell'universo creato da George Lucas più di 40 anni fa, unendosi alla trilogia originale e alla trilogia prequel, oltre che ai primi due film della nuova trilogia.

E non dimentichiamoci gli spin-off, Solo: A Star Wars Story, Rogue One: A Star Wars Story, le serie tv The Mandalorian, The Clone Wars - il cui ultimo episodio verrà caricato proprio il 4 maggio assieme alla premiere della docuserie The Mandalorian -, e tutti gli altri contenuti a tema già presenti sulla piattaforma.

Insomma, L'Ascesa di Skywalker sarà solo la ciliegina sulla torta per un fantastico 4 maggio. Che la forza sia con tutti gli spettatori!