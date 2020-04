Star Wars su Disney+: 5 cortometraggi e speciali da vedere

Ecco i cortometraggi e gli speciali a tema Star Wars da vedere su Disney+: da Star Wars: The Clone Wars a Star Wars: Forces of Destiny, quelli da non perdere.

Una scena da The Clone Wars

Quanto è vasto l'universo di Star Wars? Abbastanza, considerando che se contiamo solo le produzioni audiovisive canoniche siamo già a undici lungometraggi live-action (con altri tre già annunciati), uno animato, tre serie d'animazione e una con attori in carne e ossa (e altre due in produzione). E questo solo per quanto riguarda le produzioni più o meno "lunghe", perché grazie a Disney+ possiamo accedere a un altro angolo più nascosto del franchise, a base di cortometraggi e alcuni speciali, alcuni dei quali non fanno parte del canone narrativo introdotto ai tempi da George Lucas ma sono comunque divertenti da vedere. Cosa si nasconde nella categoria "Star Wars" sulla piattaforma streaming della Disney? Ecco i migliori cortometraggi e speciali Star Wars su Disney+, quelli da vedere assolutamente.

1. Star Wars: The Clone Wars (2008)

Un'immagine di The Clone Wars

Quasi tutti conoscono Star Wars: le guerre dei Cloni, la serie televisiva lanciata nel 2008 e ora arrivata alla settima e ultima stagione, disponibile in esclusiva su Disney+ (il finale arriverà sulla piattaforma il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day). Non tutti però hanno visto il lungometraggio Star Wars: The Clone Wars - qui considerato uno speciale - che arrivò nelle sale e fece effettivamente da pilot. Non fu propriamente un flop, avendo incassato 68 milioni di dollari nel mondo con un budget di circa 8 milioni, ma è il meno visto di tutti i film, e fu accolto abbastanza male da stampa e fan. Merita una seconda visione, in parte perché introduce molti degli elementi più validi della serie (Ahsoka Tano su tutti) e in parte perché, per i fan più nostalgici, è l'ultima produzione del franchise in cui Christopher Lee è il Conte Dooku (nella serie regolare la voce è di Corey Burton, che doppia anche il gangster Ziro the Hutt e il cacciatore di taglie Cad Bane).

Star Wars: le guerre dei Cloni, una grande serie da (ri)scoprire su Disney+

2. Star Wars Rebels (2014)

Star Wars Rebels: la gang in una scena della premiere

Dopo la prima chiusura di Star Wars: le guerre dei Cloni, avvenuta nel 2013, lo stesso team creativo ha poi dato vita a Star Wars Rebels, ambientato alcuni anni prima degli eventi di Guerre stellari e incentrato su un gruppo inedito di ribelli, le cui strade incrociano quelle di figure note come Obi-Wan Kenobi, Darth Vader e Lando Calrissian. Prima del debutto ufficiale dello show ci sono stati quattro cortometraggi che introducono i vari protagonisti separatamente, prima che i loro destini si uniscano a bordo dell'astronave Ghost. Quattro storie brevi, utili per chi volesse approfondire il vissuto di Kanan Jarrus, Hera Syndulla, Zeb Orrelios, Sabine Wren, Ezra Bridger e il droide Chopper.

Star Wars Rebels, stagione 3: passato, presente e futuro all'insegna della (nuova) speranza

3. Lego Star Wars: The New Yoda Chronicles (2014)

Lego Star Wars: The New Yoda Chronicles

Fuori dalla continuità ufficiale, ma non per questo meno interessante, il franchise di Lego Star Wars ha spesso saputo reinterpretare in modo simpatico l'universo lucasiano. Un buon esempio di questo è Lego Star Wars: The New Yoda Chronicles, rilettura comica della prima trilogia dove le due fazioni lottano mentre inseguono i cosiddetti Holocron, artefatti che contengono tutto il sapere dei Jedi o dei Sith, a seconda dei casi (nelle serie animate ufficiali questi oggetti hanno un'importanza di non poco conto, soprattutto dopo l'ascesa dell'Impero).

Il DVD di Lego Star Wars - Le cronache di Yoda

4. Lego Star Wars: The Freemaker Adventures (2016-2017)

Lego Star Wars: The Freemaker Adventures

Ancora Lego, ma questa volta l'approccio è più simile a quello di Star Wars Rebels, con l'attenzione principalmente dedicata a personaggi nuovi di zecca, per l'esattezza i fratelli Freemaker, che nel corso delle due stagioni di Lego Star Wars: The Freemaker Adventures e nei cortometraggi che fanno da ponte tra le due annate interagiscono regolarmente con la Ribellione, fino a diventarne parte integrante. Una rilettura molto buffa della fase finale della lotta contro le forze di Palpatine, ambientata tra gli eventi de L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi.

The Lego Movie 2: Una nuova avventura, la recensione: Il mondo di mattoncini ancora più pazzo

5. Star Wars: Forces of Destiny (2017-2018)

I personaggi di Star Wars: Forces of Destiny

Tra le più recenti produzioni televisive c'è Star Wars: Forces of Destiny, che attraversa le varie epoche della Skywalker Saga e tutte e tre le trilogie, esplorando in ciascun episodio (tecnicamente cortometraggio dato che ogni capitolo dura massimo quattro minuti) le gesta dei più importanti personaggi femminili del franchise, da Leia Organa a Rey passando per Ahsoka Tano. Concepita per un pubblico più giovane, con un intento chiaramente didattico come esplicita la voce narrante iniziale di Maz Kanata (Lupita Nyong'o), la serie riunisce gran parte delle interpreti originali, con alcune ovvie eccezioni (Padmé è doppiata da Catherine Taber, la sua voce ufficiale nelle produzioni animate, mentre il ruolo di Leia è stato affidato a Shelby Young).