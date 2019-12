Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley: "È il momento giusto per dire addio alla saga"

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker segnerà l'addio di Daisy Ridley alla saga, come confermato dall'interprete di Rey.

L'interprete di Rey ha infatti dichiarato parlando di Episodio IX: "Sembra il momento giusto per dire addio".

Daisy Ridley, tra le pagine di Variety, ha inoltre aggiunto: "Sembra strano quando si fa parte di un gruppo che fa delle cose e le persone ci chiedono cosa si prova perché sembra quasi di soffrire. E andiamo realmente d'accordo. Quindi è triste. Ma penso che questa storia, in base a quello che abbiamo girato, grazie all'incredibile compiuto da Chris Terrio e J.J. Abrams nel concludere il racconto, sembra sia il momento giusto per dire addio. Quindi anche se è triste, sembra giusto". La star ha però dato una speranza ai suoi fan: "Ma richiedetemelo il 20 dicembre quando sarà tutto finito e allora potrei reagire dicendo 'Riprendetemi!'".

All'evento CCXP che si è svolto a San Paolo in Brasile, Daisy ha confermato che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker darà una conclusione soddisfacente a tutti i personaggi. Il regista ha inoltre aggiunto: "Si tratta di una storia davvero emozionante, è un'avventura immensa e divertente, ma è anche davvero emozionante. Ed è la fine di una saga composta da nove episodi, non vedo l'ora che la vediate, scoprendo cosa hanno fatto il cast e la troupe".

Il film arriverà nei cinema italiani il 18 dicembre.

