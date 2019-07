Star Wars: L'ascesa di Skywalker, l'aspetto dei Sith Trooper svelato dal merchandise ufficiale

In previsione del San Diego Comic-Con, è stato svelato l'aspetto dei Sith Trooper, che vedremo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, attraverso il merchandise ufficiale.

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker vedremo all'opera i Sith Trooper e la Lucasfilm ne ha svelato l'aspetto a pochi giorni dal San Diego Comic-Con, in programma nella città californiana dal 18 al 21 luglio.

Come sono questi nuovi soldati imperiali che minacciano la galassia lontana lontana? Si direbbe ancora più minacciosi dei soldati del Primo Ordine, a cui somigliano moltissimo per il design, nonostante si differenzino per quel colore rosso acceso dell'armatura, che ricorda le guardie reali dell'Imperatore viste in Star Wars: Gli ultimi Jedi. A svelare l'aspetto dei nuovissimi Sith Trooper sono stati gli stessi produttori attraverso il sito ufficiale Starwars.com.

Come si può vedere cliccando sul link, il sito di Star Wars ha svelato tutto o quasi il merchandise che, a partire dal Comic-Con, sarà possibile trovare in commercio riguardante i nuovi soldati imperiali, che comprende tazze, magliette e altri gadget prodotti in collaborazione con Funko, Hasbro e Lego.

Al di là del design, l'aspetto interessante di questi Sith Trooper è proprio nel loro nome: avranno una connessione strettissima con il Lato Oscuro della Forza? Saranno schierati come guardie per il ritorno dell'imperatore Palpatine?

Per scoprirlo non resta che aspettare qualche succulento spoiler o l'arrivo in sala, previsto per dicembre, di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.