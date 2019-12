Star Wars: La Vendetta dei Sith, George Lucas ha tagliato il miglior combattimento con le spade laser

Il creatore della saga di Star Wars, George Lucas, ha tagliato la miglior battaglia con la spada laser da La Vendetta dei Sith, una scena che secondo il coordinatore degli stunt della trilogia prequel, Nick Gillard, sarebbe stata la migliore dell'intera serie.

Ewan McGregor in una sequenza del film Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith

In un'intervista a Entertaiment Weekly, Nick Gillard ha rivelato quest'episodio spiegando come George Lucas decise di tagliare la scena, probabilmente perché la battaglia era davvero troppo complicata: "Fu la lotta più complicata che abbiamo mai fatto. George disse: 'Mi dispiace davvero, farò cadere qualcosa su cinque di loro'"

La scena era incentrata su Obi-Wan Kenobi (interpretato da Ewan McGregor)che fu inviato dal Consiglio Jedi per andare a Utapau ed eliminare il Generale Grievous. Nel film, il Maestro Jedi e il suo nemico si lanciarono in un'intensa battaglia con la spada laser ma, originariamente, la battaglia era stata pensata con Obi-Wan Kenobi che doveva combattere contro sei Magnaguards di Grievous, le guardie del corpo droidi che proteggevano il loro padrone con elettrostaff.

Nick Gillard non ha specificato con precisione il motivo per cui George Lucas ha cancellato la scena, ma ha raccontato che Ewan McGregor si è allenato per settimane per riuscire ad essere perfetto nella coreografia per questo combattimento. Quando, però, è arrivato il momento di girare la sequenza, la produzione era troppo indietro.

Per fortuna, in tutta la saga di Star Wars abbiamo avuto modo di vedere battaglie spettacolari che i fan ricordano perfettamente. Adesso, non resta che scoprire le nuove spettacolari sequenze di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, uno dei 15 film di Natale 2019 più attesi al cinema, nei cinema italiani dal 18 dicembre.