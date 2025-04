Star Wars, George Lucas ha quasi realizzato una serie su Palpatine e un altro misterioso Sith

Il cattivo principale dell'universo di Star Wars sarebbe dovuto essere il protagonista di uno show tutto suo.

Con il ritorno di Star Wars: La vendetta dei Sith nelle sale per il suo 20° anniversario, è emerso un rinnovato interesse per questo capitolo. Uno dei suoi cattivi principali è l'Imperatore Palpatine, interpretato da Ian McDiarmid. Palpatine incombe sullo sfondo nella Trilogia Originale per poi tornare in vita in Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

A un certo punto, però, il creatore di Star Wars George Lucas voleva sviluppare una serie incentrata proprio su Palpatine, la cui trama avrebbe visto protagonista un altro popolare personaggio Sith della mitologia di Guerre Stellari.

Star Wars, i piani abbandonati per la serie sui Signori dei Sith

Ian McDiarmid e Hayden Christensen in una scena del film Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith

Variety ha avuto modo di parlare con l'interprete dell'Imperatore Palpatine Ian McDiarmid per il ritorno nelle sale di Star Wars: La vendetta dei Sith. L'argomento ha riguardato lo show televisivo su Palpatine e a McDiarmid è stato chiesto se gli fosse stato fornito qualche dettaglio su ciò che avrebbe trattato la serie, rivelando come il leggendario Signore dei Sith Darth Plagueis avrebbe avuto un ruolo importante.

Star Wars - Episodio III: Palpatine in una scena

"Solo la storia di Darth Plagueis il Saggio. È abbastanza ovvio che il mio personaggio abbia ucciso Plagueis sulla strada per diventare Palpatine", ha rivelato McDiarmid. "Ma oltre a questo, no. Con George, in realtà, non si discuteva di nulla. Si arriva e si gira".

McDiarmid ha proseguito: "La realizzazione di questi film richiede molto tempo e la pressione è intensa per molte ragioni; naturalmente George era in prima linea in tutto questo. Quindi doveva pensare a tutto questo giorno per giorno. Si preoccupa molto del casting, ma una volta scelto il cast, gli piace che gli attori si mettano all'opera".

Il maestro di Palpatine avrebbe avuto un ruolo centrale

Darth Plagueis era un membro della razza aliena dei Muun e fu il mentore di Palpatine nell'apprendimento delle vie dei Sith. L'uso della Forza da parte di Darth Plagueis è stato contrapposto al desiderio di diventare immortale, anche se ha dovuto ricorrere alla scienza per riuscirci. Questi esperimenti prevedevano l'uso di Midichlorian per creare vita senziente, che è un po' il modo in cui è nato Anakin Skywalker.

Mentre il suo ruolo canonico era in gran parte limitato alla "Tragedia di Darth Plagueis il Saggio" che Palpatine racconta in seguito ad Anakin Skywalker, l'origine di Darth Plagueis è stata approfondita nel romanzo Legends del 2012 Star Wars: Darth Plagueis. Il personaggio ha poi fatto il suo debutto in live-action in The Acolyte: La seguace, serie cancellata dopo solo una stagione.