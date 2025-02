Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith compie 20 anni e torna nei cinema

Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith tornerà nelle sale cinematografiche per festeggiare i 20 anni dal suo debutto sul grande schermo. Negli Stati Uniti l'appuntamento per i fan è stato fissato per il 25 aprile e, per l'occasione, Matt Ferguson ha creato un nuovo poster.

Il ritorno di Episodio III della saga

Per una settimana il film Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith arriverà nei cinema e a livello internazionale, anche in nuovi formati come il 4DX.

Il lungometraggio è il capitolo conclusivo della trilogia prequel firmata da George Lucas.

Nel film si segue quello che accade ad Anakin Skywalker, interpretato da Hayden Christensen, mentre viene attirato verso il lato oscuro della Forza, situazione che lo porterà poi a diventare Darth Vader. Gli eventi condurranno inoltre Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) e Yoda (Frank Oz) a dover nascondersi, situazione mostrata nella trilogia classica.

Nel cast c'erano anche Samuel L. Jackson, Natalie Portman, Ian McDiarmid, Christopher Lee, Jimmy Smits, Peter Mayhew, Ahmed Best, Oliver Ford Davies, Temuera Morrison, Anthony Daniels, Silas Carson e Kenny Baker.

Il nuovo poster del film:

La creazione di Ferguson

Il ritorno dei personaggi

Christensen e McGregor hanno recentemente interpretato nuovamente Darth Vader e Obi-Wan in occasione della serie prodotta per Disney+ in cui si rivelava un nuovo capitolo della storia del cavaliere jedi dopo essersi trasferito su Tatooine. Entrambi gli attori, in più occasioni, hanno confermato che sarebbero interessati a girare una seconda stagione dello show, tuttavia per ora i vertici di Lucasfilm e Disney+ non hanno ancora confermato o escluso definitivamente il potenziale rinnovo del progetto destinato alla piattaforma di streaming.