Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams: "Il legame di Rey con la Forza non è un caso"

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sembra affronterà nuovamente il legame di Rey con la Forza, come accennato anche dal regista J.J. Abrams in una nuova intervista rilasciata al magazine Rolling Stone, pur non rivelando troppi spoiler.

Daisy Ridley, pochi giorni fa, aveva spiegato che Rey sarà ancora alla ricerca di risposte riguardanti le proprie origini dopo la rivelazione compiuta da Kylo Ren in Gli ultimi Jedi e in Episodio IX potremmo forse scoprire qualche dettaglio in più sul suo passato. Il regista di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams, ha infatti risposto a una domanda riguardante la capacità della ragazza di usare la Forza e i suoi poteri, che sono emersi così rapidamente nonostante le sue umili origini e la mancanza di un addestramento prima del suo incontro con Luke: "Sì, fa impressione, vero? Si tratta di un'osservazione giusta. Non è un caso".

Il filmmaker, parlando del personaggio di Daisy, ha poi aggiunto: "L'idea era di raccontare la storia di una giovane donna potente in modo innato, morale in modo innato, buona in modo innato, e al tempo stesso alla ricerca del proprio posto nel mondo e obbligata a occuparsi di se stessa in ogni modo".

J.J. ha spiegato che era attirato dall'idea di conoscere questa ragazza: "Fin dal primo incontro con Kathleen Kennedy è emersa l'idea di avere una donna al centro della storia. C'era un'idea legata al fatto che abbiamo già visto in precedenza la storia di un giovane eroe, ma non avevamo mai visto gli eventi dalla prospettiva di una ragazza e, per me, era la cosa più entusiasmante".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd.

Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.

