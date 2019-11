Star Wars: Kathleen Kennedy non sa quale sarà il prossimo film, ma Jon Favreau avrà un ruolo chiave

La Presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ammette di non sapere quale sarà il prossimo film di Star Wars, ma un punto fermo del franchise sarà Jon Favreau, autore della serie Disney+ The Mandalorian.

Quale sarà il prossimo film di Star Wars, al momento, è un mistero anche per la Presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy, ma quel che è certo è che il regista di The Mandalorian Jon Favreau avrà un ruolo chiave.

The Mandalorian: un'immagine della prima puntata della serie

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in uscita il 18 dicembre, porrà fine alla Saga degli Skywalker e alla terza trilogia ispirata al franchise di George Lucas. Cosa riserva il futuro di Star Wars? Quale sarà il prossimo film in arrivo? Al momento neppure la Presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy come ha ammesso lei stessa in un incontro con Rolling Stone:

"Ci sono varie ipotesi che stiamo verificando e vari modi in cui possiamo cominciare o meno. Vogliamo tornare indietro? Vogliamo andare avanti? Ci sono tante domande a cui dare risposta. Resteremo in questa galassia? Andremo in un'altra? L'universo è infinito. [Ride.] Le buone notizie e le cattive notizie: le possibilità sono infinite, è liberatorio, è eccitante, e crea un sacco di ansia e pressione".

Kathleen Kennedy avrebbe già un nuovo film su Star Wars in cantiere per il 2022, ma non conosceremo alcun dettaglio sul film fino a gennaio, come specifica la Presidente. Sappiamo però che il misterioso film non avrà a che vedere con la trilogia che starebbe sviluppando il regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi Rian Johnson.

Kennedy non commenta il progetto, ma loda il lavoro fatto da Rian Johnson specificando: "Amo ciò che Rian ha fatto. E' un film meraviglioso. Credo che sia un regista straordinario e apprezzo il suo coraggio. Credo che le persone dimentichino che, specialmente quando lavori alla struttura di una trilogia, il primo film serve a gettare le basi, il secondo contiene il conflitto e il terzo è la soluzione."

Anche se Kathleen Kennedy non si sbilancia sul futuro dello Star Wars franchise, specifica che una presenza fondamentale sarà il creatore di The Mandalorian Jon Favreau che "avrà molto da dire sul futuro di Star Wars". Potete leggere le nostre prime impressioni su The Mandalorian nell'attesa del lancio di Disney+ in Italia, previsto per il 31 marzo 2020.