Jon Favreau al lavoro su una nuova serie con Oswald, il coniglio fortunato per Disney+

Jon Favreau è al lavoro su una nuova serie prodotta per Disney+ con al centro il personaggio di Oswald, il coniglio fortunato.

Il personaggio è stato il prototipo di Topolino e ha debuttato per la prima volta sugli schermi nel 1927, in occasione del cortometraggio intitolato Poor papa.

I primi dettagli del progetto

La nuova serie di Oswald sarà realizzata con un mix di animazione ed elementi live-action, raccontando la storia di un coniglio irriverente ed egocentrico.

Jon Favreau sarà coinvolto come autore e produttore del progetto realizzato da Walt Disney Studios.

Oswald è stato creato da Walt Disney ed è apparso in ben 27 cortometraggi animati prima che Universal prendesse il controllo del personaggio nel 1928, situazione che ha portato all'ideazione di Topolino.

Bob Iger, CEO di Disney, ha cercato da tempo di riportare tra le fila dello studio il personaggio, dopo che The Walt Disney Co ne ha riottenuto i diritti nel 2006.

La collaborazione del filmmaker con lo studio

Jon Favreau, per la piattaforma di streaming, ha già creato, scritto e prodotto The Mandalorian, venendo poi coinvolto nella produzione di The Book of Boba Fett, Ahsoka, Star Wars: Skleton Crew. Per il grande schermo, inoltre, ha diretto le nuove versioni dei film Il libro della giungla e Il Re Leone.

Il filmmaker è attualmente al lavoro sul film The Mandalorian & Grogu, il progetto della saga di Guerre Stellari scritto insieme a Dave Filoni che avrà nuovamente come protagonista l'attore Pedro Pascal. Nel cast ci saranno anche Sigourney Weaver, Jonny Coyne e Jeremy Allen White.

Lucasfilm e Disney non hanno ancora rivelato la trama ufficiale del lungometraggio, ma gli annunci relativi ai membri del cast stanno regalando delle interessanti anticipazioni su quello che potrebbe accadere nell'atteso progetto che proseguirà la narrazione dopo il successo ottenuto dalla serie The Mandalorian sulla piattaforma di streaming.