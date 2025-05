Topolino: il regista di Iron Man e The Mandalorian dirigerà un film su Mickey Mouse?

Jon Favreau sarebbe in trattative per dirigere una pellicola con al centro il personaggio simbolo dei Walt Disney Studios

Secondo un recente rumor tutt'altro che confermato, Jon Favreau starebbe sviluppando un film su Topolino per la Disney. Il progetto potrebbe essere un adattamento live-action, anche se per il momento si tratta solo di una supposizione senza alcun fondamento.

La notizia del coinvolgimento di Favreau segue la recente e intensa attività del regista e produttore in diversi franchise targati Disney (dai remake in live-action dei classici animati e i Marvel Studios alla Lucasfilm con Star Wars) e indica il suo ruolo costante nel dare forma alle principali proprietà dello studio.

A riportare tale indiscrezione è stata la nota insider di settore MyTimeToShineHello su X (ex Twitter). Sebbene la Disney non abbia confermato ufficialmente la notizia, le speculazioni suggeriscono che il progetto potrebbe essere un adattamento live-action, anche se non è ancora stato verificato.

Il successo di Jon Favreau alla Disney

The Avengers: Age of Ultron - Jon Favreau alla premiere

Favreau ha collaborato a lungo con la Disney, svolgendo un ruolo chiave nel lancio di molti dei suoi principali franchise. Ha diretto Iron Man (2008), che ha dato il via al Marvel Cinematic Universe, passando poi al remake in live-action de Il libro della giungla (2016). Pochi anni dopo, ha diretto il remake de Il Re Leone (2019), che ha incassato oltre 1,6 miliardi di dollari in tutto il mondo.

The Mandalorian: il protagonisti in una scena della serie Disney+

Non dimentichiamo poi che Favreau è creatore, produttore e co-regista di The Mandalorian, la serie di punta di Disney+ targata Star Wars che ha avuto tre stagioni e diversi spin-off, più un film in arrivo al cinema nel maggio 2026, The Mandalorian & Grogu.

Già in precedenza, Deadline aveva riportato che il regista stava lavorando a una serie ibrida di animazione/live-action su Oswald the Lucky Rabbit per Disney+. Walt Disney creò Oswald nel 1927 come precursore di Topolino. Quando la Universal prese il controllo di Oswald nel 1928, Disney rispose creando Topolino. La Disney ha riacquistato i diritti su Oswald nel 2006 e il personaggio è diventato di dominio pubblico nel 2023.