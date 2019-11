Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Baby Yoda avrà un ruolo importante nel film?

Una nuova teoria su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker suggerirebbe l'importanza, nel capitolo finale della trilogia, di Baby Yoda, personaggio apparso nella serie tv The Mandalorian, in onda su Disney+.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Chewbacca, Finn e Poe a bordo del Millennium Falcon

Secondo questa nuova teoria, pubblicata sul sito Inverse, la serie The Mandalorian sarebbe strettamente connessa a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. In particolare, il personaggio di Baby Yoda, apparso nella prima puntata della serie tv, potrebbe essere un clone del vero Yoda che tutti ben conosciamo. The Mandalorian è ambientato cinque anni dopo Star Wars: Il ritorno dello Jedi e offre un primo sguardo sulle conseguenze della caduta dell'Impero Galattico dopo la Battaglia di Endor.

L'introduzione di Baby Yoda, che è anche sensibile alla Forza come confermato nel secondo episodio dello show, potrebbe avere un peso fondamentale per il futuro del franchise e anche per la trilogia in corso, che si concluderà con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

The Mandalorian e Star Wars: origini e storia dei Mandaloriani della serie TV Disney+

Il personaggio, sempre secondo questa nuova teoria, potrebbe presentarsi in versione adulta nel prossimo film della saga, considerando il fatto che tutto ciò che sappiamo della trama al momento anticipa una nuova grande battaglia contro il Lato Oscuro. Inoltre, il personaggio di Baby Yoda sembra strettamente connesso alla pratica della clonazione.

Il primo episodio della serie si è concentrato sul personaggio del pistolero Dyn Jarren e la sua nuova missione:rintracciare un cucciolo della stessa specie di Yoda. All'origine della missione di Dyn ci è un misterioso committente chiamato The Client, interpretato da Werner Herzog. Anche se The Mandalorian non ha fornito dettagli significativi, si intuisce che The Client sia un sostenitore dell'Impero, come evidenziato dai cupi Stormtrooper presenti durante l'incontro. Sembra, inoltre, che The Client sia in combutta con un Kaminoan, il Dr. Pershing (Omid Abtahi), che nel primo episodio dello show sfoggia un logo simile a quello indossato dai cloni su Kamino in Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni, come evidenziato da una un fan su Twitter.

Partial credit to @bhower1138 for noticing the symbol on his sleeve. pic.twitter.com/Im2wjSY94y — MarvelSW (@NumidianPrime) November 13, 2019

I kaminoani sono isolazionisti del pianeta acquatico Kamino e i loro scienziati sono noti per la sofisticata tecnologia di clonazione. Hanno creato i cloni della Grande Armata della Repubblica così come il bio-chip che ha permesso all'Ordine 66. Supponendo che il Dr. Pershing sia effettivamente associato a loro, il fatto che lui esiga di avere Baby Yoda integro, senza alcun danno, ha spinto i fan a ritenere che lui sia un clone di Yoda, dunque un personaggio molto importante.

Se il Dr. Pershing di The Mandalorian riuscisse a mettere le mani su Baby Yoda e le teorie sul fatto che sia un Kaminoan si rivelassero vere, le possibilità che lui provi a creare un altro clone o a sfruttare le sue abilità con la Forza nella speranza di trasferirlo a qualcun altro aumentano a dismisura. La teoria troverà conferma? Lo scopriremo al cinema il 18 dicembre, con l'arrivo di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

