Star Wars IX: un epico duello tra Kylo Ren e Darth Vader nella versione di Colin Trevorrow

All'inizio di questa settimana è stato diffuso lo script di Star Wars IX, che sarebbe stato intitolato Duel of Fates, scritto da Colin Trevorrow, che conterrebbe un epico duello tra Kylo Ren e Darth Vader, scena che molti fan avrebbero voluto vedere per finire in bellezza la saga.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Adam Driver in una foto del film

Per molti, lo script originale di Star Wars IX finito in rete sarebbe migliore di Star Wars: L'ascesa di Skywalker. In questa sceneggiatura, Colin Trevorrow e il suo co-sceneggiatore Derek Connolly hanno approfondito la mitologia di Star Wars e hanno ricollegato alcuni nuovi personaggi a quelli storici, come nel caso di Kylo Ren e Darth Vader.

I due personaggi, nipote e nonno, si scontrano dopo che Kylo Ren fa visita a Tor Valum, il maestro dell'Imperatore Palpatine: "Kylo atterra su Remincore e affronta Tor Valum. Inizia ad allenarsi con lui, e alla fine c'è una scena dove Kylo Ren affronta effettivamente Darth Vader. Questa è solo una visione del Signore Oscuro, ma il loro è un vero e proprio duello a eliminazione diretta. Alla fine Kylo Ren perde"

Star Wars IX: svelati i dettagli della morte di Leia nella versione ideata da Trevorrow

Una scena molto interessante, che sarebbe stata molto efficace secondo i fan all'interno di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che, come sappiamo, ha avuto invece un finale molto diverso dalla versione di Colin Trevorrow. Purtroppo, tutto questo si riduce a parole su carta che non vedranno mai la luce, visto che l'ultimo capitolo della storica saga è ormai arrivato al cinema concludendo la storia degli Skywalker.