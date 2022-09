Star Wars: Duel of the Fates, John Boyega: "Avrei voluto che il film di Colin Trevorrow si facesse"

A John Boyega si è spezzato il cuore quando ha saputo che Star Wars: Duel of the Fates di Colin Trevorrow non sarebbe stato girato.

Vi ricordate Star Wars: Duel of the Fates, il film di Colin Trevorrow che avrebbe dovuto chiudere la trilogia sequel? Tra coloro che ci sono rimasti veramente male che non è mai stato realizzato c'è proprio lui, John Boyega.

L'interprete di Finn nella trilogia sequel di Star Wars John Boyega ha recentemente discusso del film che mai fu di Colin Trevorrow, Star Wars: Duel of the Fates, il potenziale capitolo conclusivo della Saga degli Skywalker di cui erano trapelate online tante informazioni, script compreso, e che aveva incuriosito gli appassionati.

"Non riesco proprio a leggere quella sceneggiatura, perché ne uscirei con il cuore spezzato" ha rivelato l'attore ai microfoni del podcast di Josh Horowitz Happy Sad Confused, come riporta anche IndieWire "Ci incontrammo per una chiacchierata molt approfondita ai tempi, io e Colin, e vi posso dire che fu uno dei migliori meeting su Star Wars che abbia mai avuto, perché sembrava davvero di avere due nerd che dicevano a turno 'Sì, è questo che voglio vedere!'".

"Ho visto i concept art, la ribellione degli Stormtrooper, e ho pensato che fosse tutto fighissimo" ha poi continuato, aggiungendo un augurio per il regista di Jurassic World: Il Dominio "Spero che Lucasfilm possa dargli un'altra opportunità in futuro, magari permettergli di lavorare a qualcos'altro. Perché sono certo che amerebbero collaborare di nuovo con lui in una qualche capacità".

E voi, vorreste vedere un progetto legato al mondo di Star Wars portato avanti da Colin Trevorrow?