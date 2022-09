Jurassic Park, Colin Trevorrow: "Il film sarebbe dovuto essere solo uno"

Nonostante gli incassi stratosferici della trilogia di Jurassic World, il regista Colin Trevorrow ha ammesso che forse l'originale Jurassic Park di Steven Spielberg non avrebbe avuto bisogno di nessun sequel.

Jurassic Park: il dilofosauro

Nel corso di un'intervista col magazine Empire, Colin Trevorrow ha suggerito che probabilmente il franchise di Jurassic Park avrebbe dovuto iniziare e finire con il film originale di Steven Spielberg del 1993.

"Ho fatto qualcosa di diverso dagli altri film per cambiare il DNA del franchise", ha detto Trevorrow riferendosi a Jurassic World: Il dominio. "I cinque film precedenti sono incentrati sui dinosauri. Questa è una storia di personaggi in un mondo in cui coesistono con i dinosauri".

Una scena di Jurassic Park

Trevorrow ha quindi definito il franchise di Jurassic Park "intrinsecamente non cedibile" e ha detto: "Probabilmente avrebbe dovuto esserci solo un Jurassic Park, ma se la saga prosegue, come posso permettere loro di raccontare storie in un mondo in cui esistono i dinosauri, al contrario, ecco un altro motivo per cui spostarsi su un'isola?"

Pur dubitando della durata del franchise in generale, Colin Trevorrow ha detto a Empire di aver realizzato Jurassic World: Il dominio in modo che la saga potesse proseguire se necessario. Trevorrow ha diretto il film originale Jurassic World, ha saltato il sequel e poi è tornato per il terzo (e ultimo?) capitolo della nuova trilogia.

"Questo film ha chiaramente un reale interesse nella creazione di nuovi personaggi a cui una nuova generazione si aggrapperà: Kayla Watts [DeWanda Wise] e il personaggio di Mamoudou Athie, Ramsay Cole, nell'edizione estesa senti davvero il loro scopo, capisci che c'è un possibile seguito", ha aggiunto il regista. "E il personaggio di Dichen Lachman, Soyona Santos, che alla fine viene arrestato. C'è altro in arrivo".