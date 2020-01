Star Wars IX, lo script originale è finito in rete e per i fan è migliore di L'ascesa di Skywalker

La prima versione della sceneggiatura di Star Wars IX, firmata da Colin Trevorrow, è finita su Reddit grazie ai potenti mezzi degli hacker; ebbene, lo script è ritenuto dai fan migliore di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley appare nel primo teaser

Lo script leaked è finito sul Subreddit r/StarWarsLeaks, che già prima dell'uscita del film aveva diffuso spoiler e immagini rubate dal set. Dal documento trafugato scopriamo per prima cosa il titolo originale del progetto che era Duel of Fates.

Naturalmente, in fase di elaborazione i progetti vengono modificati costantemente così come i dettagli della storia, così è difficile stabilire cosa sia rimasto nella versione definitiva vista al cinema, ma da quanto visto nello script finito in rete, la visione di Colin Trevorrow per la fine della saga di Skywalker era ben diversa e più coerente rispetto al film di J.J. Abrams.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ecco la scena che ha commosso di più i fan!

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Adam Driver in una foto del film

La principale differenza riguarda l'assenza dell'Imperatore Palpatine. Nello script leaked, si dice che Duel of Fates mette maggiore enfasi su Kylo Ren, Rey, il Primo Ordine e la Resistenza piuttosto che sul signore dei Sith. Palpatine viene menzionato nel momento della crisi, ma basandosi sulle descrizioni il personaggio non apparirebbe nel film.

Per quanto riguarda i titoli di apertura di Duel of Fates, la principale differenza riguarda la condizione di Kylo Ren. Secondo la descrizione, il signore oscuro sarebbe scomparsi così come Luke Skywalker. Kylo Ren si troverebbe su Mustafar vagando nel castello di Darth Vader, perseguitato dal fantasma di Luke Skywalker. Kylo Ren trova un antico congegno Sith, ma non si tratta di un wayfinder, come in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker bensì di un holocron, che lo condurrà a un personaggio di nome Tor Valum, maestro Sith di Palpatine.

Nella versione di Trevorrow, sia Kylo Ren che Rey sembrano intenzionati a porre fine alla guerra tra Sith e Jedi. Dettaglio, questo, che molti si aspettavano di vedere al cinema. Rey è convinta che in Kylo ci sia ancora del bene e lui realizza che il suo amore ha offuscato la sua percezione di Darth Vader.

Nello script ci sono alcuni momenti esaltanti: Rose Tico e BB-8 hanno una spettacolare sequenza riservata per loro, la Resistenza, inclusi Poe e Finn, ruba uno Star Destroyer, Kylo Ren combatte Darth Vader e Chewie pilota un X-Wing.

Star Wars: perché Rey e Kylo Ren incarnano due anime opposte della saga

Alla fine viene rivelato che Kylo Ren ha ucciso i genitori di Rey. Lei non è nipote di Palpatine, è solo Rey. I Fantasmi della Forza di Luke, Obi-Wan e Yoda assistono Rey nella sua battaglia finale contro Kylo Ren. I Jedi tentano di riportare Ben Solo verso la luce, ma falliscono nell'impresa. Come lo script leaked rivela, "Ben si estingue."