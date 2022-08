Jurassic World - Il dominio, il regista Colin Trevorrow: “Nella versione estesa ci sono più momenti intimi”

Intervista video a Colin Trevorrow, regista di Jurassic World - Il dominio: l'autore ha curato personalmente la versione estesa, con 14 minuti in più, disponibile in home video.

Jurassic World: Il Dominio, una nuova foto del film

Prima di partire per Malta, dove è stato organizzato il press tour di Jurassic World - Il dominio, abbiamo dovuto vedere non soltanto la versione estesa del film, ma anche tutti i contenuti speciali. È stata una richiesta precisa del regista Colin Trevorrow, che ha curato personalmente l'edizione home video del film, disponibile in blu-ray e DVD dal 25 agosto.

Jurassic World - Il Dominio: due Velociraptor in una scena del trailer

L'Extended Edition di Jurassic World - Il dominio contiene 14 minuti in più: c'è un inizio completamente diverso, a cui Trevorrow tiene particolarmente, ambientato 65 milioni di anni fa, che dà un significato completamente diverso al finale. E ancora: scene d'azione più lunghe e diversi momenti più piccoli che approfondiscono i personaggi. Come quello nella roulotte di Alan Grant (Sam Neill), che scopriamo avere ancora una foto di lui insieme a Ellie Sattler (Laura Dern).

Abbiamo potuto intervistare il regista a Malta, appunto, dove sono state ambientate diverse scene di Jurassic World - Il dominio, come quella del mercato dei dinosauri e l'inseguimento sui tetti di Valletta. Ecco cosa ci ha detto Colin Trevorow, che per quest'ultimo film della trilogia di Jurassic World ha voluto ricreare "l'effetto meraviglia" del primo film di Steven Spielberg.

Jurassic World - Il dominio: intervista a Colin Trevorow

Jurassic World - Il dominio: siamo stati a Malta per ricreare uno stunt del film!

Jurassic World e il legame con Jurassic Park

La prima volta che ho visto Jurassic Park, quando è apparso il dinosauro è stata l'esperienza più incredibile che abbia mai avuto al cinema. È un esempio di "effetto meraviglia". Per il tuo film hai cercato di ritrovare quella meraviglia?

Jurassic World: Il Dominio, Bryce Dallas Howard in una foto del film

Penso sia una parte importante del nostro franchise quella di mostrare la maestosità di queste creature. Nel film ci sono diversi momenti in cui abbiamo sentito la connessione tra umani e questi animali. Come quando Maisie aiuta i dinosauri a scappare. Oppure quel momento in cui Laura Dern li guarda negli occhi. Era tutto vero: abbiamo usato un animatronic. È molto importante.

Jurassic World: il potere dei dinosauri

All'inizio del film si dice che i dinosauri possono farci scoprire molto su noi stessi. Pensi sia vero? Cosa hai imparato di te grazie a questo film?

È buffo: lo dice un personaggio che sta cercando di vendere qualcosa! Quindi non è una frase genuina. Anche se alla fine lo risentiamo molto brevemente. Penso sia una di quelle cose che assume un significato diverso per ognuno. Penso che i dinosauri, come si dice nel primo film, ci ricordino quanto siamo piccoli e recenti. Specialmente adesso, capire che siamo su questo pianeta, che esiste da centinaia di milioni di anni, da poco tempo è un messaggio importante del film. Lo dice anche Maisie.

Jurassic World - Il dominio: 5 momenti che i fan si aspettano di vedere dal trio originale di Jurassic Park

Jurassic World - Il Dominio: il T-Rex in un Drive-In

Il Dottor Wu dice che il controllo non esiste. Sei un regista, il tuo lavoro è anche avere il controllo. Pensi che abbia ragione?

Sì. Se sei ossessionato dal controllo non consideri le idee degli altri, non permetti alle cose di accadere in modo spontaneo. Devi cercare di allentare e lasciare che le cose accadano attorno a te. Devi capire che a volte le cose vanno in una direzione differente. Penso che il motivo per cui le interpretazioni di questo film sembrano così vere e naturali sia perché gli attori hanno contribuito ai loro personaggi. Sono stati molto coinvolti, in modo che credessero davvero in ciò che dicevano. E per farlo bisogna rinunciare a un po' di controllo.

La versione estesa di Jurassic World - Il dominio

Quanto è dolce il fatto che il dottor Alan Grant abbia ancora una foto di lui ed Ellie nella sua roulotte?

Ce l'ho messo io! Era tutto pronto e ho chiesto questa cosa. Quando racconti una storia complessa come questa non c'è tanto spazio per i piccoli momenti, ma l'ho voluto mettere. E me la sono messa in tasca! Ce l'ho io! Ci sono dei backup per queste cose, ma quella che si è vista in camera me la sono presa io.

Aspettando Jurassic World: Dinosauri in carne e ossa a Roma

Jurassic World: Il Dominio, Chris Pratt e Omar Sy in una scena del film

Mi puoi dire qual è il segreto di Owen che riesce a imporre la sua volontà sui dinosauri con le mani?

Secondo le sue ricerche, se metti la mano così crei un effetto ottico per cui sembra che l'occhio umano sia quello di un dinosauro. Ha lavorato con molti addestratori di animali che gli hanno spiegato come fanno. So che sembra una cosa improvvisata, ma i veri addestratori di animali lo fanno.

Jurassic World - Il Dominio: Sam Neill in una scena del trailer

Nei contenuti extra viene spiegato come è fatto il veleno del Dilophosaurus. Perché hai scelto di farlo rivedere?

È uno dei preferiti dai fan. Era in Jurassic Park ed è amato che volevo tenerlo per il terzo film. Questi film sono pieni di tutti gli elementi che rendono Jurassic Park fantastico, dovevamo giocarceli bene. Abbiamo pensato a lungo a cosa inserire e quando e a cosa lasciare per l'ultimo film. Per noi era importante.

Dicono che il suo veleno è fatto con un ingrediente che si usa anche nei milkshake. L'hai assaggiato?

No. Ma sì: c'è una gelatina che lo rende denso.

Jurassic World: un film adatto alla famiglia

Questa è anche la storia di una famiglia: cosa significa la famiglia per te?

Jurassic World: Il Dominio - Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum

I film di Jurassic Park e Jurassic World hanno sempre avuto questo elemento. Quando scrivi metti un po' delle tue esperienze. Bryce, Chris e io siamo diventati entrambi genitori nel corso di questi otto anni. Alcuni di noi avevano dei bambini piccoli e adesso sono degli adolescenti. Quindi abbiamo fatto fare a questi personaggi il nostro stesso percorso. In questo terzo film, e si vede soprattutto nella versione estesa, Owen si rende conto che non può più comportarsi come prima. Non può rischiare sempre la vita, perché ha una famiglia di cui occuparsi. Anche il personaggio di Bryce è cambiato. Tutto è cambiato. Penso sia stato bello poter riflettere questo nella storia.