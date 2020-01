Star Wars IX: svelati i dettagli della morte di Leia nella versione ideata da Trevorrow

Online è stato svelato lo script di Star Wars IX ideato da Colin Trevorrow e sono emersi i dettagli su come sarebbe morta Leia.

La sceneggiatura di Star Wars IX è stata rivelata online e tra i dettagli della storia ideata da Colin Trevorrow per il capitolo conclusivo della trilogia c'è anche la morte di Leia che era stata ideata dallo sceneggiatore e regista.

Il sito Making Star Wars ha condiviso alcuni giorni fa i dettagli della sceneggiatura del film che avrebbe dovuto intitolarsi Duel of the Fates. Tra le pagine era presente anche l'uscita di scena del personaggio interpretato da Carrie Fisher e in quella versione della storia il generale Leia sarebbe rimasta gravemente ferita durante uno scontro con le Forze del Primo Ordine. La Resistenza sarebbe riuscita a fuggire, tuttavia la sorella di Luke sarebbe morta tra le braccia di Rey. Leia avrebbe condiviso con la ragazza un ultimo messaggio e sarebbe poi "sparita" nella Forza. Kylo Ren, che si trovava su un altro pianeta, avrebbe inoltre percepito la morte della madre, situazione che avrebbe scatenato la sua rabbia.

Rispetto a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker la bozza dello script proponeva lo stesso momento della sua scomparsa fisica dopo la morte. Nel film di J.J. Abrams, tuttavia, quel momento avviene solo nei momenti successivi alla drammatica fine della storia del figlio, mentre in precedenza le parole di Leia aiutano Ben ad abbandonare il lato Oscuro della Forza e Rey non è accanto a Leia negli ultimi momenti della sua vita.