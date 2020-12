Star Wars: Il Risveglio della Forza, l'autore del romanzo ha dovuto tagliare la storia d'amore tra Rey e Finn

Alan Dean Foster, scrittore famoso per aver scritto i romanzi del film originale di George Lucas, ha rivelato che nel libro di Star Wars: Il risveglio della Forza era prevista una relazione romantica tra Rey e Finn che ha però tagliato dalla storia.

Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza: Rey e Finn (Daisy Ridley e John Boyega) fuggono dal First Order

Sebbene ci fossero accenni romantici in tutta la trilogia, Finn alla fine non intreccia nessuna storia d'amore negli ultimi capitoli della saga, anche se molti fan avevano speculato su una possibile relazione tra lui e Rey. Durante una recente intervista con Midnight's Edge, Alan Dean Foster ha rivelato che in realtà nel romanzo affidatogli da J.J. Abrams su Star Wars: Il risveglio della forza aveva inserito una scena romantica tra i due:

"Ti confesserò una cosa che mi hanno fatto togliere perché è passato abbastanza tempo, non credo che importi più. Ovviamente c'è stato l'inizio di una relazione tra il personaggio di John Boyega e il personaggio di Daisy Ridley. Mi aspettavo di vederlo sviluppato ulteriormente nell'episodio VIII [Gli ultimi Jedi], ma non è successo nulla".

Nel libro, sembra, che lo scrittore abbia inserito diversi indizi che riportassero all'amore tra i due personaggi, ma purtroppo tutto questo è stata tagliato dal romanzo e la relazione tra Rey e Finn non ha mai avuto luogo né sulle pagine né sul grande schermo.

L'autore ha parlato dei cambiamenti che deve apportare per ogni romanzo che scrive e del normale processo dello studio cinematografico che decide di mantenere o tagliare i suoi cambiamenti e, nonostante sia stato costretto, ha espresso frustrazione per questa scelta secondo lui sbagliata.