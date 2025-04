Star Wars, John Boyega: "Quando J.J. Abrams mi ha chiamato avevo solo 60 dollari, 43 spesi per incontrarlo"

John Boyega ha partecipato al Chicago Comic & Entertainment Expo, e ha raccontato del periodo precedente al suo ingaggio della trilogia sequel di Star Wars.

L'attore britannico ha confessato di aver vissuto un periodo particolarmente complicato a livello economico prima di trovare il successo nel ruolo che gli ha cambiato la vita e la carriera.

John Boyega era al verde quando fu chiamato da J.J. Abrams per Star Wars

"Ero in fase di provini da così tanto tempo che, quando ho ricevuto la chiamata, ho finto di essere impegnato per non sembrare troppo disponibile" ha spiegato Boyega "Gli dissi che ero ad una una mostra d'arte a Greenwich ed ero molto occupato. Mi disse che si trovava a Mayfair, a un ristorante, e che doveva parlarmi subito perché era importante. Così presi il treno, e per arrivare da lui spesi 33 sterline e 83 centesimi. Ne avevo 45 in totale. Fai tu i conti".

John Boyega in L'ascesa di Skywalker

L'attore ricorda il nervosismo di quei momenti:"Ad ogni passo che facevo ero nervoso. J.J. è una persona fantastica, e pensavo che anche se non avessi ottenuto la parte, mi avrebbe comunque offerto da mangiare. Quando mi disse che ero stato scelto, il tempo si fermò. Ricordo persino quante zollette di zucchero c'erano nella tazzina davanti a me. Poi è arrivato Lawrence Kasdan, co-sceneggiatore del film, e mi disse che quel film mi avrebbe cambiato la vita. E lì capisci che sei davvero a Hollywood".

Il debutto di John Boyega in Star Wars

John Boyega venne scelto per interpretare Finn, uno dei nuovi personaggi nella saga cinematografica di Star Wars, al fianco di Daisy Ridley e Oscar Isaac nei panni di Rey e Poe Dameron.

John Boyega e Daisy Ridley in una scena de Il risveglio della Forza

Boyega ha partecipato anche ai successivi capitoli, Star Wars: Gli ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker.