Star Wars, il Millennium Falcon gigante gonfiabile è da impazzire: ecco quanto costa

La saga di Star Wars è protagonista, nei cinema e sugli schermi televisivi, e i fan potranno ora acquistare il Millennium Falcon gonfiabile che sta facendo impazzire i fan nonostante un costo particolarmente elevato, visto che costa 9.495 dollari. Una cifra adeguata all'oggetto, che è morbido e curato in ogni dettaglio.

La riproduzione del veicolo guidato da Han Solo pesa oltre 400 chili e le persone possono muoversi negli spazi e saltare in modo molto agevole. La Magic Jump ha infatti collaborato con la Lucasfilm per realizzare la riproduzione che costa ben 9.495 dollari e trasporta i fan di Star Wars nell'incredibile universo creato da George Lucas.

All'esterno della struttura gonfiabile viene ricreato il design del veicolo spaziale, mentre all'interno vengono ritratti i dettagli iconici della nave spaziale guidata da Han Solo e Chewbacca durante le loro avventure raccontate nella trilogia originale, e nello spinoff dedicato al personaggio interpretato da Harrison Ford, e in mano a Poe Dameron e alla Resistenza nei recenti capitoli della trilogia completata da J.J. Abrams.

La descrizione del Millennium Falcon - Hyperspace Jump Experience rivela inoltre che i "passeggeri" al loro arrivo a bordo incontreranno Chewbacca e all'interno ci saranno le riproduzioni gonfiabili di R2D2 e C-3PO. Il Millennium Falcon realizzato dall'azienda è curato in ogni dettaglio: dai comandi alle immagini della Morte Nera "proiettate" nella cabina, senza dimenticare la presenza di aree per contenere oggetti e un piccolo scivolo che permette di far uscire chi è all'interno in modo rapido.

I passeggeri possono inoltre posizionarsi nella torretta da dove i viaggiatori possono "sparare" e immaginare di difendersi dalle forze imperiali o all'interno giocare a dejarik. Tra le immagini ricreate anche quelle che mostrano sul soffitto una battaglia tra uno Star Destroyer e i TIE. La Magic Jump ha realizzato altri spettacolari strutture gonfiabili ispirate a Star Wars con prezzi compresi tra i 1.600 e gli oltre 9 mila dollari del Millennium Falcon.