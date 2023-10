Star Wars: il film cancellato di Guillermo del Toro era incentrato sull'ascesa e declino di Jabba the Hutt

Prima che Lucasfilm decidesse di abbandonare del tutto gli spinoff di Star Wars sul grande schermo, decisione dovuta in larga parte al flop di Solo: A Star Wars Story, c'erano piani per realizzare un progetto stand-alone su Jabba the Hutt. A dirigere il tutto doveva pensarci nientemeno che Guillermo del Toro che ha svelato nuovi retroscena sul film mai realizzato.

"Dovevamo realizzare un film sull'ascesa e declino di Jabba the Hutt, ero super felice di questo progetto. Ma non si trattava della mia proprietà, non erano miei soldi e alla fine è diventato semplicemente una delle 30 sceneggiature che sono sparite. Alcune volte sono amareggiato, altre volte no. Ringrazio sempre il mio team per l'ottimo lavoro che svolgono. Non puoi mai essere ingrato in questa vita, per me ogni situazione rappresenta un'occasione utile di imparare qualcosa di nuovo" ha dichiarato di recente in un'intervista ai microfoni di Collider.

Della sceneggiatura se ne era invece occupato David S. Goyer, come rivelato ai microfoni del podcast Happy Sad Confused: "Ho scritto un film di Star Wars mai prodotto che avrebbe dovuto dirigere Guillermo del Toro. Questo è successo circa quattro anni fa. Avevamo preparato moltissimi art work interessanti".

Il futuro di Star Wars al cinema

Quello di James Mangold è uno dei tre nuovi progetti in arrivo, Un altro, diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, è un sequel di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che vede il ritorno di Rey (Daisy Ridley) mentre è imegnata ad addestrare un nuovo ordine di Jedi. Il terzo progetto, firmato dal veterano Dave Filoni, concluderà le storie interconnesse raccontate nelle serie Disney+ The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka.

Inoltre, Taika Waititi ha di recente aggiornato i fan sul destino del suo film su Star Wars di cui si vocifera da tempo.