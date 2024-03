Godzilla Minus One Oscar per i migliori effetti visivi, l'entusiasmo di Guillermo del Toro e John Carpenter

Vittoria storica per Godzilla Minus One, per la prima volta il Giappone vince l'Oscar per i migliori effetti visivi, la gioia di Guillermo del Toro e John Carpenter esplode su X.

I mini Godzilla stretti tra le mani della troupe di Godzilla Minus One presente agli Oscar 2024 ha portato fortuna. Il team degli effetti speciali, supervisionato dal regista Takashi Yamazaki, si è portato a casa l'Oscar per i migliori effetti visivi battendo rivali quali Guardiani della Galassia Vol. 3, Mission Impossible: Dead Reckoning - Part I, Napoleon e The Creator. Questa è la prima vittoria della storia nella categoria per un team proveniente dal Giappone.

Takashi Yamazaki è anche autore della sceneggiatura di Godzilla Minus One. Il film, ambientato dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando il mostro Toho emerge sulle coste di Tokyo, è basato sull'iconico personaggio originato nel film di Ishirô Honda del 1954.

"Per quasi 40 anni ho realizzato film ammirando il talento artistico degli effetti visivi di Hollywood, e sento di essere finalmente arrivato fin qui", aveva dichiarato Takashi Yamazaki dopo la candidatura. "Non avevo intenzione di essere nominato, ma sono molto felice di essere stato portato in questo posto... Penso che sia un giorno meraviglioso per Godzilla!"

A celebrare il team di Godzilla Minus One, i cui effetti visivi sono stati realizzati da un gruppo di 35 artisti visivi senza fare uso dell'intelligenza artificiale, ci hanno pensato anche due maestri come Guillermo del Toro e John Carpenter che hanno espresso la loro soddisfazione su X.