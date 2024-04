Frankenstein di Guillermo del Toro, una foto dal set anticipa una scena chiave del romanzo

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro è impegnato nella lavorazione del suo tanto atteso adattamento di Frankenstein, progetto della passione che finalmente sta prendendo in forma. Il regista ha condiviso su X una nuova foto dal set che lo vede accanto al direttore della fotografia Dan Laustsen in quella che sembra essere un'ambientazione iconica della storia originale.

Anche se l'immagine non fornisce troppi dettagli, mostra del Toro e Dan Laustsen stretti a uno dei membri del cast abbigliato in stile marinaresco e ricoperto di neve. Alle loro spalle vediamo gli alberi di quella che sembra una nave. Non si sa quanto il film di del Toro resterà fedele al romanzo di Mary Shelley, ma la storia originale narra la storia dal punto di vista del personaggio del Capitano Walton, che incontra il famigerato scienziato e il suo mostro durante un viaggio nell'Artico. Se il film in lavorazione dovesse rispettare questo punto di vista, sarebbe tra i pochi a catturare fedelmente la visione originale di Mary Shelley.

Frankenstein di Guillermo del Toro: al via le riprese, cosa sappiamo finora

Guillermo del Toro realizza il suo progetto della passione

Basato sull'omonimo classico horror, Frankenstein narrerà le gesta dell'omonimo scienziato, che mira a creare la vita e assembla parti di corpi di defunti dando vita a una creatura terrificante. Il film vede protagonista Oscar Isaac nel ruolo del personaggio principale, con Jacob Elordi nei panni del famigerato mostro. Nel cast anche Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance e Ralph Ineson.

Come nel caso del suo precedente progetto, l'acclamato Pinocchio animato in stop-motion, anche Frankenstein sarà finanziato e prodotto da Netflix. Per il momento non è stata svelata nessuna data di uscita, ma probabilmente l'horror gotico debutterà l'anno prossimo.